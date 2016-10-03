مصادر: "الداخلية" ألقت القبض على محمد كمال مؤسس لجان الإخوان النوعية

كشفت مصادر مطلعة، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على محمد كمال، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان وأحد المتنازعين على قيادة الجماعة خلال الفترة الأخيرة، حيث كان مختبئا شرق القاهرة، وفقا للمصادر.

من جانبه، قال مصدر بهيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، إنه علم بإلقاء القبض على "كمال" منذ حوالى ساعة وكان برفقته أحد كوادر الجماعة يدعى ياسر شحاته، لكنه أشار إلى أنه لا يعلم مكانه على وجه التحديد.

تجدر الإشارة، إلى أن محمد كمال كان هاربا منذ فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول بمحيط رابعة العدوية، كما أنه صاحب فكرة تشكيل لجان نوعية من كوادر الجماعة لتنفيذ عمليات عنف وشغب ضد أجهزة الامن ومؤسسات الدولة.