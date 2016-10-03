بالأسماء..ننشر التشكيل الكامل للمكتب السياسى لـ"دعم مصر" برئاسة "السويدى"

أعلنت النائبة آمنة نصير، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات "دعم مصر" فوز النائبين أحمد أحمد أبو كريشة، وجمال على عبد العال، بعضوية المكتب السياسى لقطاع جنوب الصعيد، وفوز النائبين ربيع أبو لطيعة وحسام العمدة، لقطاع شمال الصعيد.

وأكدت "نصير" خلال كلمتها بالجمعية العمومية المنعقدة الآن بأحد الفنادق، فوز النائبين هشام عمارة وسحر طلعت مصطفى، بقطاع غرب الدلتا، وفوز النائبين أشرف عمارة وعمر عبد العزيز مصيلحى بقطاع شرق الدلتا.

كمت أعلنت رئيسة اللجنة المشرفة على الانتخابات، فوز النائبين عبد الهادى القصبى ومعتز السعيد، لقطاع وسط الدلتا، وفوز النائبين جمال العقبى وأمين مسعود بقطاع القاهرة الكبرى، وفوز النائبتين مارجربت عازر ومايسة عطوة، بمقعدى المرأة فى المكتب السياسى، بالإضافة إلى فوز النائب محمد مصطفى السلاب بمقعد الشباب.