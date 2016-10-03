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أسعار الذهب : عيار 21 يسجل 500 جنيه للمرة الأولى فى تاريخه ...

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أسعار الذهب : عيار 21 يسجل 500 جنيه للمرة الأولى فى تاريخه ... أسعار الذهب : عيار 21 يسجل 500 جنيه للمرة الأولى فى تاريخه ...

ارتفعت الذهب فى السوق المصرى، خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، بقيمة 8 جنيهات لكل جرام بعد ارتفاعها فى التعاملات الصباحية بقيمة 7 جنيهات ليصبح اجمالى الارتفاع اليوم 15 جنيها لكل جرام، فى تطور لافت جدا.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2016 خلال التعاملات المسائية كالتالى:

عيار ١٨ : ٤٢٨,٥٥

عيار ٢١ : ٥٠٠

عيار ٢٤ : ٥٧١,٤٠

قيمه الجنيه الذهب : ٤٠٠٠

السعر  العالمي للاوقية : ١٣١٢

وذكرت مصدر فى شعبة المعادن النفيسة بالغرفة التجارية، أن الشائعات التى تحيط بالدولار حول وجود نية للتعويم أو الخفض أدت إلى ارتفاع أسعار العملة الأمريكية فى السوق السوداء الأمر الذى أثر بشكل مباشر على الذهب لتسجل هذه الارتفاعات الغير مسبوقة.

ويتوقع تجار الذهب تغير الأسعار مجددا خلال الفترة المقبلة وسط حالة من الاضطراب التى تسيطر على سوق الذهب فى ظل شبه توقف تام لحركة البيع والشراء.

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رئيس قسم الأخبار

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