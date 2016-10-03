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«فوكس نيوز»: البنتاجون دفع بثلاث بوارج حربية بالقرب سواحل اليمن

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«فوكس نيوز»: البنتاجون دفع بثلاث بوارج حربية بالقرب سواحل اليمن «فوكس نيوز»: البنتاجون دفع بثلاث بوارج حربية بالقرب سواحل اليمن

البنتاجون – أرشيفية

كشفت “فوكس نيوز” الأمريكية أن واشنطن دفعت بـ3 بوارج حربية بالقرب من سواحل جنوب اليمن بعد الاعتداء الصاروخي، الذي وقع يوم السبت الماضي على سفينة المساعدات الإماراتية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن اثنين من المسئولين بالبنتاجون اتهما إيران بتزويد المتمردين الحوثيين بالصواريخ التي تُطلق من فوق الأكتاف، والتي قصفت سفينة المساعدات الإماراتية، حيث كانت السفينة على وشك الغرق.

وتابعت تقول إن البوارج الحربية الأمريكية الثلاثة أرسلت إلى الطرف الجنوبي من مضيق باب المندب، وكان من بينها مدمرتان للصواريخ الموجهة، علاوة على البارجة “يو إس إس بونس” المحملة بقوات قادرة على تنفيذ عمليات خاصة.

أ ش أ

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