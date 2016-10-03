بالفيديو.. الخلاف بين موسكو و واشنطن يؤثر على حل الأزمة الليبية

قال عادل الحامدي، مدير مكتب قدس برس، إن فرنسا طرف أساسي في الأزمة الليبية وهي تقف بجانب بعض الدول العربية في صف البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح وجناحه العسكري بقيادة اللواء خليفة حفتر، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم في فرنسا والذي جاء بحضور مصر والإمارات وتركيا وقطر يمثل خطوة مهمة لفهم وحل الأزمة في ليبيا لدفع الأطراف الليبية للتوافق، معربا عن عدم ثقته في أن يحل الاجتماع الأزمة نظرا للتباين في وجهات النظر بين الاطراف المتصارعة في ليبيا.

وأضاف الحامدي، خلال لقائه في برنامج «وراء الحدث» مع الإعلامية لينا مسلم، اليوم الإثنين، على شاشة «الغد» الإخبارية، أن سبب غياب إيطاليا ووزيرة الخارجية الأوروبية فدريكا موجريني، يدل على أن هناك خلاف كبير بين شرق ليبيا وغربها، والقوى المتصارعة هناك، والخلاف هناك يزداد ويتسع، لافتا أن الخلاف الروسي الأمريكي ينعكس سلبا على الأزمة الليبية، وهو ما يزيد الخلاف وصعوبة الحل.

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