أخبار عاجلة

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!! -
فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو.. الخلاف بين موسكو و واشنطن يؤثر على حل الأزمة الليبية

Google+ Print
بالفيديو.. الخلاف بين موسكو و واشنطن يؤثر على حل الأزمة الليبية بالفيديو.. الخلاف بين موسكو و واشنطن يؤثر على حل الأزمة الليبية

قال عادل الحامدي، مدير مكتب قدس برس

قال عادل الحامدي، مدير مكتب قدس برس، إن فرنسا طرف أساسي في الأزمة الليبية وهي تقف بجانب بعض الدول العربية في صف البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح وجناحه العسكري بقيادة اللواء خليفة حفتر، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم في فرنسا والذي جاء بحضور والإمارات وتركيا وقطر يمثل خطوة مهمة لفهم وحل الأزمة في ليبيا لدفع الأطراف الليبية للتوافق، معربا عن عدم ثقته في أن يحل الاجتماع الأزمة نظرا للتباين في وجهات النظر بين الاطراف المتصارعة في ليبيا.

وأضاف الحامدي، خلال لقائه في برنامج «وراء الحدث» مع الإعلامية لينا مسلم، اليوم الإثنين، على شاشة «الغد» ، أن سبب غياب إيطاليا ووزيرة الخارجية الأوروبية فدريكا موجريني، يدل على أن هناك خلاف كبير بين شرق ليبيا وغربها، والقوى المتصارعة هناك، والخلاف هناك يزداد ويتسع، لافتا أن الخلاف الروسي الأمريكي ينعكس سلبا على الأزمة الليبية، وهو ما يزيد الخلاف وصعوبة الحل.

لينك الفيديو..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!

بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!!