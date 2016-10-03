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«برلماني» تفاصيل المؤتمر الصحفي حول احتفالية مرور 150 عامًا على البرلمان

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«برلماني» تفاصيل المؤتمر الصحفي حول احتفالية مرور 150 عامًا على البرلمان «برلماني» تفاصيل المؤتمر الصحفي حول احتفالية مرور 150 عامًا على البرلمان


>طارق-رضوان-وكيل-لجنة-العلاقات-الخارجية

قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الرئيس عبد الفتاح سيشهد احتفالية البرلمان المصري، بمرور 150 عامًا، علي الحياة النيابية فى ، والمقرر اقامتها يوم 9 أكتوبر، فى مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يلقي رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال كلمة، يعقبها كلمة لرئيسي البرلمانيين العربي والإفريقي، علي أن يلقي الرئيس السيسي كلمته فى نهاية الإحتفالية.

وأضاف رضوان، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الغرض الحقيقي من هذه الإحتفالية هو إستعراض حالة الأمن والآمان التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة، وعرضها أمام المجتمع العربي والعالمي، لاسيما مع مدينة سياحية هي شرم الشيخ، وبالتالي هي رسالة للغرب والعالم أن مصر عادت من جديد، لافتاً إلى أنه تم استبعاد مقر البرلمان المصري ليكون مكاناً للاحتفالية بسبب صغر حجمه حيث لن يستوعب عدد المدعويين.

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