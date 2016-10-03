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موسكو : واشنطن عجزت عن الوفاء بتعهداتها حول سوريا

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موسكو : واشنطن عجزت عن الوفاء بتعهداتها حول سوريا موسكو : واشنطن عجزت عن الوفاء بتعهداتها حول سوريا

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ردًا على تعليق واشنطن تعاونها مع روسيا بشأن سوريا، إن الولايات المتحدة لم تنفذ اتفاقات رئيسية والآن تحاول إلقاء المسؤولية عن ذلك على عاتق روسيا.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الحكومية، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، لم تتمكن من فصل ما يسمى بالجماعات المسلحة المعتدلة عن جبهة فتح الشام “النصرة سابقًا” التي صنفتها الأمم المتحدة منظمة إرهابية في مدينة حلب التي مزقتها الحرب.

وتابعت زاخاروفا “تقاعس واشنطن مكنتهم “الإرهابيين” من إعادة تجميع صفوفهم، وتلقي السلاح والحشد”.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الإثنين، تعليق تعاونها مع روسيا بشأن سوريا، مشيرة إلى فشل وقف إطلاق النار وعدم قدرة موسكو على إنهاء العنف.

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