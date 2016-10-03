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رئيس شعبة الذهب: ارتفاع أسعار الذهب جاء لإنهيار سعر الجنيه أمام الدولار

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رئيس شعبة الذهب: ارتفاع أسعار الذهب جاء لإنهيار سعر الجنيه أمام الدولار رئيس شعبة الذهب: ارتفاع أسعار الذهب جاء لإنهيار سعر الجنيه أمام الدولار

وصفي أمين واصف_رئيس شعبة الذهب

قال رئيس شعبة الذهب، باتحاد الغرف التجارية فى ، وصفي أمين واصف، اليوم الإثنين، إن ارتفاع الذهب بشكل مفاجىء جاء لإنهيار سعر الجنيه أمام الدولار، مشيراً إلى أن أسعار الذهب عالميًا متساوية، ويتم تقييمها بالدولار مقابل عملة الدولة التي يتم بها التداول.

وأضاف واصف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الفترة الأخيرة بعد الأنباء حول تعويم الجنيه، بدأ من لديه ذهب لا يريد طرحه للبيع، ومن لديه أموال يريد شراء ذهب كملاذ آمن، وبالتالي فالمعروض قليل، والطلب كثير، وهو ما أدي إلي إرتفاع الأسعار.

وأكد واصف أن الذهب سجل نحو1315 دولاراً للأوقية خلال التعاملات فى كل البورصات العالمية فى الوقت الراهن، لافتاً إلى أنه ليس من المتوقع انخفاض حالياً، مشدداً علي أن الذهب سلعة عالمية، ومصر كدولة ليست منتجة للذهب، وبالتالي فالحكومات ليس بأيديها أي طريقة لمحاصرة تداعيات هذا الإرتفاع، حيث أن الإقبال ليس علي المشغولات الذهبية وإنما الخامات مثل السبائك، والوحدات الصغيرة منها، ومن ثم يتم الإحتفاظ بها كوسيلة للادخار.

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