الاتحاد الأوروبي يستعد لترحيل عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان

بدأ الاتحاد الأوروبي استعداداته لاحتمال ترحيل عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان.

ووافقت الحكومة الأفغانية من خلال اتفاق وقع قبيل قمة المانحين الدوليين لأفغانستان في بروكسل على استعادة اللاجئين الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم بدون أي تعقيدات.

وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الإثنين، فإن هذا الاتفاق يشمل سرعة إصدار وثائق سفر واستخدام المطارات الأفغانية في مقابل تعهد الاتحاد الأوروبي بتحمل جميع نفقات السفر وتمويل برامج إعادة الدمج في المجتمع.

ووقعت ألمانيا وأفغانستان بالفعل أمس الأحد، اتفاقًا ثنائيًا بشأن عودة الأفغان إلى وطنهم بحيث يسترد هؤلاء تكاليف سفرهم فيما بعد بالإضافة إلى معونة مالية لمساعدتهم على بدء حياتهم هناك.

وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، معلقًا على الاتفاق أمس “أشكر الحكومة الأفغانية على استعدادها للتعاون القائم على الشراكة بين البلدين فيما يتعلق بعودة الأشخاص الملزمين بمغادرة ألمانيا”.

وحسب وثيقة مصنفة على أنها سرية للاتحاد الأوروبي تعود لشهر مارس الماضي، فإن عدد الأفغان المقيمين في الاتحاد الأوروبي يبلغ نحو 80 ألف أفغاني يمكن أن يعادوا لوطنهم في المستقبل القريب.