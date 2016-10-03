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مدرس يضرب عن الطعام احتجاجًا على نقل محل عمله بقنا

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مدرس يضرب عن الطعام احتجاجًا على نقل محل عمله بقنا مدرس يضرب عن الطعام احتجاجًا على نقل محل عمله بقنا

مديرية أمن قنا

أضرب معلم بمدرسة حاجر قنا للتعليم الأساسى، عن الطعام بمستشفى قنا العام، احتجاجًا على نقله لمدرسة أخرى تبعد 20 كيلو متر، مطالبًا بعودتة لمدرسته الأساسية.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدسر أمن قنا، إخطارًا بإضراب شخص عن الطعام بقنا، وكشفت التحريات قيام ” أحمد . ج “، مدرس بمدرسة حاجر قنا للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة قنا التعليمية، بالإضراب عن الطعام أعتراضا على نقله إلى مدرسة المحروسه الإبتدائية، والتى تبعد عن مقر سكنه فتم احتجازه بمستشفى قنا العام، ووضعة تحت الملاحظة وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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