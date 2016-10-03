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"صحة" تختتم مقابلات التمريض مع 2269 ممرضاً

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"صحة" تختتم مقابلات التمريض مع 2269 ممرضاً "صحة" تختتم مقابلات التمريض مع 2269 ممرضاً

اختتمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مقابلات تخصصات التمريض أجرته الجنة المشكلة من قادة التمريض والموارد البشرية التابعة للشركة.

وذكرت  انه تم  مقابلة ٢٢٦٩ ممرض وممرضة من بين الذين تم ترشيحهم للوظائف المختلفة التي أعلنت عنها الشركة في وقت سابق من أصل 8 ألاف طلب استقبلتهم الشركة؛ مشيرة إلى أنه تم اختيار الكفاءات العالية والخبرات الواسعة وممن لديهم ترخيص مزاولة المهنة داخل الدولة.
> واضافت صحة أنه نظراً للتوسعات التي تشهدها الشركة فقد شملت تخصصات  الأطفال والقبالة والعناية المركزة والطوارئ والعناية طويلة الأمد والعناية المنزلية.

وقد أخذت مقابلات التمريض التي اجريت على مدار 10 أيام حتى آخر سبتمبر الماضي بأرض المعارض صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تجاوبا مع اعلان التوظيف. 

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