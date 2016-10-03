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إلغاء 200 رحلة جوية مع اقتراب إعصار “تشابا” من إقليم أوكيناوا الياباني

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إلغاء 200 رحلة جوية مع اقتراب إعصار “تشابا” من إقليم أوكيناوا الياباني إلغاء 200 رحلة جوية مع اقتراب إعصار “تشابا” من إقليم أوكيناوا الياباني

إعصار_أرشيفية

اقترب إعصار “شابا”، صباح اليوم الأثنين، من منطقة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان، مما أدى إلى إلغاء 200 رحلة جوية، ومن المتوقع أن ينتقل الى الجزيرة الرئيسية “هونشو”، التي سيعبرها من غربها الى شرقها، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وسيكون هذا الإعصار الاستوائي مصحوبًا بأمطار غزيرة، ورياح تبلغ سرعتها أكثر من 250 كيلومترا في الساعة.

وأوضح المركز، أن الأعصار كان موجودًا، يوم الأحد، الثامنة صباحًا على بعد 290 كلم جنوب ناها عاصمة أوكيناوا، متوجهًا نحو الشمال الشرقي بسرعة 25 كلم في الساعة.

وطلبت السلطات المحلية من عشرات الآلاف من العائلات الاستعداد لأوامر محتملة بالإجلاء، بسبب هطول الأمطار الغزيرة وخطر الامواج العالية، وفي إجراء احترازي، ألغت شركات الطيران أكثر من 250 رحلة، حسبما افاد التلفزيون العام، وتشهد آسيا ما بين عشرين وثلاثين إعصارًا سنويًا، يؤثر نصفها تقريبًا على اليابان.

 

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