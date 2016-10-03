الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة يوم الجمعة المقبل بجميع مساجدها، بعنوان «الانتماء للوطن وفضل الشهادة في سبيله».

وأكدت الوزارة في خطبتها الاسترشادية، أن حب الوطن والانتماء إليه قيمة وشعيرة إسلامية وأغنى ما ينعم به الإنسان بعد الإيمان بالله، وأنه يدعو المواطنين إلى العمل والوحدة من أجل وطنهم، كما ضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في حب الوطن، مشيرة إلى فضل الشهادة في سبيل الله، ومشيدة بما قام به شهداء مصر الأبرار في نصر أكتوبر.

وناشدت الوزارة الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بالوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، وأعلنت أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.