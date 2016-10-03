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مصر للطيران: إقلاع أول رحلة من لندن إلى الأقصر بعد توقف أكثر من عام

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جانب من إقلاع الرحلة

جانب من إقلاع الرحلة

أعلن الطيار شريف عزت رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، اليوم الاثنين، إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين الأقصر ولندن، حيث أقلعت أولى رحلات الشركة من مطار هيثرو قادمة إلى مطار الأقصر، وعلي متنها ١١٢ راكبًا، ومن المقرر وصولها مطار الأقصر الدولي الساعة ١١.٢٠ مساءً، وذلك بعد توقف الخط منذ أكثر من عام بسبب انخفاض الحركة السياحية.

وأضاف عزت أنه من المقرر أن يتم تسيير رحلة اسبوعيًا بين مدينتي الأقصر ولندن كل يوم إثنين، من خلال طراز البوينج 737/800 ، بالإضافة إلى تسير رحلتين يوميًا من مطار القاهرة الدولي إلى مطار هيثرو بلندن .

هذا وقد أقلعت الرحلة الأولي من مطار الأقصر فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، وعلى متنها ٥٥ راكبًا، وكان في استقبال وتوديع الركاب بمطار هيثرو بالورود والترحيب صلاح قدري مدير إقليم لندن وأيمن محمد مدير المحطة والعاملين بالمحطة.

جانب من إقلاع الرحلة

جانب من إقلاع الرحلة

جانب من إقلاع الرحلة

جانب من إقلاع الرحلة

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