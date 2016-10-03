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علاء عبد المنعم يستقيل رسميا من مناصب "دعم مصر": "لأتيح الفرصة للجميع"

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علاء عبد المنعم يستقيل رسميا من مناصب "دعم مصر": "لأتيح الفرصة للجميع" علاء عبد المنعم يستقيل رسميا من مناصب "دعم مصر": "لأتيح الفرصة للجميع"

>كتب محمد مجدى السيسى _ هشام عبد الجليل _ محمد صبحى

حصل "اليوم السابع" على نص استقالة النائب علاء عبد المنعم، من مناصب المتحدث الرسمى ونائب رئيس ائتلاف "دعم "، والتى تقدم بها إلى المهندس محمد ذكى السويدى رئيس الائتلاف، موضحا فى نص الاستقالة: "أتشرف بتقديم استقالتى ترسيخا لمبدأ التداول الذى يجب أن يسود قيادات أعضاء الائتلاف، وإيمانا منى بتوسيع قاعدة المشاركة، وتوزيع المسئولية على جميع أعضاء الائتلاف".

وأضاف "عبد المنعم" فى نص استقالته: "إنى إذ أعبر عن سعادتى بالفترة التى قضيتها منذ تأسيس الائتلاف، وحتى انتخابكم رئيسا له، وأتمنى لكم ولقيادات الائتلاف المنتخبة، والتى ستتولى القيادة فى الفترة المقبلة كل التوفيق والنجاح فى تحمل مسئوليتكم الجسام لخدمة الوطن والمواطن".

جدير بالذكر، أنه تغيب عن حضور الجمعية العمومية المنعقدة الآن لانتخاب أعضاء المكتب السياسى للائتلاف، وتم إعلان فوز النائب محمد السويدى رئيساً للائتلاف بالتزكية.


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