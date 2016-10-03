المكتب السياسى الجديد لـ"دعم مصر" يجتمع غدا لوضع الأجندة التشريعية

قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إن المكتب السياسى للائتلاف، سيجتمع غدا الثلاثاء فى أول اجتماع له عقب انتخابه، للنقاش بشأن طرح عدد من الأمور منها إعلان نواب لرئيس الائتلاف، وأمين عام، وأمين عام مساعد.

و أضاف "السويدى"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، على هامش تواجده بالجمعية العمومية المنعقدة الآن لانتخاب أعضاء المكتب السياسى المستقلين بواقع 15 عضواً وعقب فوزه رئيسا للائتلاف، أن المكتب السياسى سيفتح نقاشا واسعا حول الأجندة التشريعية للائتلاف.