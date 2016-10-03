بالصور.. «محافظة الوادي الجديد» تحتفل بعيدها القومي السابع والخمسون‎

بدأت اليوم الاثنين الموافق 3/10 /2016 محافظة الوادي الجديد، فعاليات احتفالاتها بالعيد القومي الخاص بالمحافظة السابع والخمسون والذي واكب ذكري وصول أولي قوافل التعمير للمحافظة عام 1959.

وذلك بحضور 3 محافظين سابقون وهم الدكتور فاروق التلاوى واللواء جمال امبابى واللواء محمود خليفة​.​

كما حضر الاحتفالية اللواء حمدي حلمي المدير التنفيذي لمراكز المعلومات ودعم القرار، برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد أحمد مختار نجل الراحل اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد الأسبق​.

​وشارك بالحضور اللواء عصام بدير مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات الأمنيه والتنفيذية والدينية والشعبية وجموع المواطنين والشباب أبناء المحافظة​.​

وبداء الاحتفال بتلاوة آيات القران الكريم وحمله الأعلام ومسيره لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى عرض لسيارات الوحدات القروية من مراكز المحافظة الخمسة وسيارات الإسعاف ومواكب الزهورومجموعة الكاراتيه، وطلاب من مختلف المراحل التعليمية والازهريه​.​

وخلال الاحتفال، تم عرض المشروعات القومية، ثم شخصيات التعمير البارزة بالمحافظة وصور السادة المحافظين السابقين، ​وتم تقديم فقرات فنية واستعراضية لفرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة الخارجة وعروض لنادي الهجن​.​

كما شاركت قوات الأمن بعروض عسكرية وقتاليه، ومسيرة لسيارات الشرطة والحماية المدنية​.

وأكد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، خلال كلمته بالاحتفال، أن الانجازات تحققت ومازالت مستمرة في النجاح على أرض المحافظة بفضل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه واستكملوا مسيره العمل والتنمية من خلال البرامج المخططة والمعدة لذلك​.​

وأشار المحافظ، إلى أهميه إحياء ذكرى العيد القومي لما لها من مردود ايجابي على المواطنين وتحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل، وكذلك تسليط الضوء على رقعه غالية من أرض الوطن غنية بالكنوز والثروات والأراضى الصالحة للزراعة والاستثمار التي تحتاج إلى استغلالها الاستغلال الأمثل، وأيضا إبراز أهم الانجازات والمشروعات القومية التي تم تنفيذها علي ارض المحافظة خلال عام كامل،

كما أضاف «عشماوى»، إلي أن الاحتفال سيستمر علي مدار شهر كامل وليس يوم واحد، وذلك بافتتاح عدد 135 مشروع ووضع حجر أساس لعدد 73 مشروع، وتفقد عدد 92 مشروع، وبذلك يصبح اجمالى مشروعات المحافظة 300 مشروع​ ​​.​

وقدم المحافظ الشكر لضيوف المحافظة و للجهاز التنفيذي ولجميع المواطنين بالمحافظة، داعيًا الجميع للتكاتف والتآزر لرفعت البلاد​.​