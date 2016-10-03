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عرض مسرحية “منمنمات تاريخية” بقصر الأمير طاز

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عرض مسرحية “منمنمات تاريخية” بقصر الأمير طاز عرض مسرحية “منمنمات تاريخية” بقصر الأمير طاز

جانب من عرض المسرحية

يستضيف قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، العرض المسرحي ” منمنمات تاريخية”، للكاتب الراحل الكبير سعدالله ونوس، ومن بطولة فرقة قصر ثقافة بنها، اخراج طارق راغب، وذلك في السابعة

من مساء الثلاثاء 4، والأربعاء 5 أكتوبر، والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض مأخوذ عن مسرحية للكاتب سعد الله ونوس بنفس الأسم، وتدور الأحداث في دمشق التي تعاني من هجوم التتار، وتقدم رؤية بانورامية لمجتمع دمشق في واحدة من اللحظات التارخية الفارقة في تاريخ الأمة العربية، والمسرحية تعد من أروع
> المسرحيات العربية التي كتبت في القرن العشرين.

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