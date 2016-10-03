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«أحمد شفيق»: لم يصدر مني أي تصريحات عن الترشح للانتخابات الرئاسية

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الفريق أحمد شفيق - أرشيفية

الفريق أحمد شفيق – أرشيفية

نفى الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التصريحات المتداولة بشأن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة 2018، مؤكدًا أنه لم يصدر منه تلك التصريحات.

وكتب شفيق عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “شعب الكريم.. أود أن أشير إلى أنه لم يصدر عني أي بيانات أو تصريحات تخص ترشحي للانتخابات الرئاسية المقرر لها عام 2018″.

وتابع “أن أمر ترشحي للرئاسة ليس محل تفكير بالإيجاب أو السلب في الوقت الراهن، كما أنه من المبكر الحديث في هذا الشأن”.

واختتم “أرجو أن لا يؤخذ بأي بيانات أو معلومات خاصة بي أو منسوبة إليّ ، إلا إذا كانت تصريحات صادرة عني فقط، عاشت مصر عزيزة مكرمة”.

تغريدات أحمد شفيق

تغريدات أحمد شفيق

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