«أحمد شفيق»: لم يصدر مني أي تصريحات عن الترشح للانتخابات الرئاسية

نفى الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التصريحات المتداولة بشأن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة 2018، مؤكدًا أنه لم يصدر منه تلك التصريحات.

وكتب شفيق عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “شعب مصر الكريم.. أود أن أشير إلى أنه لم يصدر عني أي بيانات أو تصريحات تخص ترشحي للانتخابات الرئاسية المقرر لها عام 2018″.

وتابع “أن أمر ترشحي للرئاسة ليس محل تفكير بالإيجاب أو السلب في الوقت الراهن، كما أنه من المبكر الحديث في هذا الشأن”.

واختتم “أرجو أن لا يؤخذ بأي بيانات أو معلومات خاصة بي أو منسوبة إليّ ، إلا إذا كانت تصريحات صادرة عني فقط، عاشت مصر عزيزة مكرمة”.