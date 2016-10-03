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«عاشور» يشارك في تدشين مبادرة لمحاكمة مجرمي الحرب في الغرب

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«عاشور» يشارك في تدشين مبادرة لمحاكمة مجرمي الحرب في الغرب «عاشور» يشارك في تدشين مبادرة لمحاكمة مجرمي الحرب في الغرب

سامح عاشور – نقيب المحامين

يشارك سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، في المؤتمر الصحفي المنعقد بجريدة الجمهورية، غدًا الثلاثاء، في تمام الواحدة ظهرًا، للإعلان عن تدشين مبادرة شعبية لمحاكمة مجرمي الحرب الحقيقين في الغرب.

ويحضر المؤتمر كذلك حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والسفراء المصريين في الخارج وسفراء عرب في ، ومنظمات حقوق الإنسان.

والجدير بالذكر، أن الكاتبان الصحفيان جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، وفهمت عنبه رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أعلنا في وقت سابق، عن تدشين المبادرة، برعاية المؤسسة الصحفية العريقة في مصر.

وأشارا إلى أن المبادرة لمحاكمة مجرمي الحرب الحقيقيين في الغرب على جرائمهم ضد الإنسانية في فلسطين والصومال والعراق وأفغانستان وليبيا وسوريا ولبنان، ومن بينهم جورج بوش الابن الذي أعلن الحرب على العراق وأفغانستان مما أدي لقتل مئات الألاف من الأبرياء بالإضافة لرامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي الذي قاد الحملة الشرسة لتدمير العراق وأفغانستان.

إضافة إلى توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، وكل من شارك في الحرب الشرسة علي الشعبين العراقي والأفغاني، وكذلك الرئيس الأمريكي الحالي باراك اوباما ووزير دفاعه على جرائمهم في العراق وسوريا.

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