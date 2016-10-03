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الحكم على 31 فردًا بالإعدام في الاعتداء على منزل وزير الداخلية التونسي

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الحكم على 31 فردًا بالإعدام في الاعتداء على منزل وزير الداخلية التونسي الحكم على 31 فردًا بالإعدام في الاعتداء على منزل وزير الداخلية التونسي

القضاء التونسي – أرشيفية

أصدر القضاء التونسي 31 حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق متهمين بالضلوع في هجوم استهدف في 2014 منزل وزير الداخلية حينها، لطفي بن جدو، قتل فيه 4 شرطيين، وفق ما أعلن مسؤول قضائي اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليتي، إنه من إجمالي 46 ملاحقًا من القضاء التونسي في هذا الهجوم الذي نفذ بالقصرين وتبنته القاعدة في بلاد المغرب، حكم على 31 متهمًا يحملون الجنسيتين التونسية والجزائرية غيابيًا بالإعدام وذلك بعدة تهم منها “القتل العمد والانتماء لمجموعة إرهابية”.

وحكم على 8 متهمين بالسجن لفترات من 3 إلى 10 سنوات بتهمة “الانتماء إلى مجموعة إرهابية والضلوع في قضايا على صلة بالإرهاب”.

وتمت تبرئة الـ7 الباقين.

وصدرت هذه الأحكام الجمعة، وأعلن عنها اليوم الإثنين.

ومنذ استقلال تونس في 1956 نفذت سلطاتها 135 إعدامًا، لكن تنفيذ هذه العقوبة توقف منذ 1991.

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