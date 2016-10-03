وفد إعلامي فرنسي يصل القاهرة لتنشيط السياحة

وصل مطار القاهرة الدولي، وفد إعلامي فرنسي، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، وذلك في إطار خطة تنشيط السياحة ونقل صورة ذهنية صحيحة عن الوضع الأمني والاقتصادي والسياحي المصري إلي الشعب الفرنسي.

وصرحت مصادر بمكتب هيئة تنشيط السياحة، أن الوفد الإعلامى الفرنسى يضم ممثلى من مجلة لو فيجارو، ولومند، وقناة Tv1، وممثلى متحف اللوفر، وإجمالى عدد الوفد ٨ ركاب.

وقد وصل على الطائرة المصرية القادمة من باريس، وقامت نسرين عثمانلى مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار باستقبال الوفد، وقامت نهي يحيي بالمكتب بإنهاء إجراءات وصولهم، لتبدأ زيارتهم للقاهرة والمدن السياحية.