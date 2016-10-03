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“مرسيدس بنز” مدرعة للشخصيات المهمة

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“مرسيدس بنز” مدرعة للشخصيات المهمة “مرسيدس بنز” مدرعة للشخصيات المهمة

أعلنت شركة “مرسيدس – بنز” عن استعدادها للكشف عن نسخة مدرعة لسيدان “Mercedes-Maybach S 600 Pullman” التي تم تصميمها للرؤساء والشخصيات الهامة جدا.

وبوسعها تحمل انفجار تقدر قوته بـ 15 كيلوغراما من التروتيل (تي أن تي) على مسافة زهاء مترين.

وقد ازداد وزن السيارة بفضل تعزيز مكوناتها الواقية إلى 5.1 طنا. وقالت الشركة إن تلك المكونات تجعل زجاج السيارة وألواح صالونها محمية من الأسلحة الخفيفة.

فيما لاحظ الخبراء أن دروع السيارة لم تؤثر على فاعليتها ووظائفها الرئيسية وأبعادها الداخلية.

ولم تطرأ أية تعديلات على محرك السيارة V12 بسعة 6 لترات الذي يولد قوة 530 حصانا و830 نيوتن على متر من عزم الدوران.

أما سرعة السيارة فتبلغ 160 كيلومترا في الساعة. وتتوفر في السيارة المدرعة محركات كهربائية صغيرة تساعد في فتح أبوابها الثقيلة.

وقد زودت السيارة المدرعة أيضا بنظام الاتصال الصوتي مع العالم المحيط بها وبطاريات إضافية وجهاز تنبيه ومنارة وما إلى ذلك من الأجهزة المساعدة.

إلا أن سعر السيارة المدرعة هذه فقد ارتفع إلى حد بعيد مقارنة بـ Pullman العادية التي تكلف 500 ألف يورو، حيث أنه يبلغ زهاء 1.4 مليون يورو على أقل تقدير.

ويتوقع الكشف عن ” Mercedes-Maybach S 600 Pullman ” في معرض باريس القادم. أما مبيعاتها فيمكن أن تنطلق في النصف الثاني للعام القادم فقط.

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