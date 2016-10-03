بالصور..«محافظ الوادي الجديد» يفتتح مدرسة الشعراوى الثانوية بنات بمدينة الخارجة

افتتح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، يرافقه اعضاء مجلس النواب بالمحافظه واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظه، والدكتور غازى البنوانى وكيل وزاره التربيه والتعليم، والمهندس محمود فوزى النقيب مدير فرع هيئه الابنيه التعليميه بالوادى الجديد، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة

​ افتتح اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، مدرسه الشعراوى الثانوية بنات بحي الزهور بمدينه الخارجة، بتكلفه 3.1 مليون جنيه، والمدرسة مكونه من طابقين قابله للتعلية وتضم عدد 9 فصول تعليمية وهى تمويل صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم