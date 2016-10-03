حرس السواحل التركية تمنع 126 شخصًا من اجتياز الحدود إلى اليونان

منعت قوات حرس السواحل التركية 126 شخصًا من اجتياز الحدود إلى داخل اليونان.

وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين أن مكتب حاكم مدينة أزمير التركية ، أوضح – في بيان صحفي – أن قوات حرس السواحل التركية اعترضت سفينتين ، مشيرًا إلى أن احداهما كانت تبحر قبالة سواحل المدينة وعلى متنها نحو 40 مواطنا سوريًا من بينهم عدد من النساء والأطفال.

وكانت تركيا وقعت على اتفاق مع الإتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري يهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل حصولها على مساعدات مالية.

أ ش أ