إصابة مزارع فى انفجار لغم بمنطقة وادى النقرة بـ «أسوان‎»

أصيب مساء اليوم الاثنين، مزارع نتيجة انفجار لغم بجوار منطقة عسكرية بوادى النقرة بمحافظة أسوان، وتم نقله لمستشفى كوم أمبو المركزى، فى حالة حرجة.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، بلاغًا من رئيس المباحث العميد محمود عوض، يفيد بانفجار لغم بجوار سور تابع لمنطقة عسكرية قريبة من محطة رقم 10 بمنطقة وادى النقرة بمركز نصر النوبة.

وأثبتت التحريات، أن انفجار اللغم نتج بسبب مرور مزارع “عبد الرحمن عبد الجابر محمد” 22 سنة، بجوار سور المنطقة العسكرية القريبة من أرضه الزراعية، مما تسبب فى إصابته ببتر فى الذراع ، وتم نقله لمستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.