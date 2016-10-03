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إصابة عربية وابنها في حادث برأس الخيمة

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إصابة عربية وابنها في حادث برأس الخيمة إصابة عربية وابنها في حادث برأس الخيمة

تعرضت سيدة عربية وابنها عامين لإصابات وصفت بالبليغة إثر حادث دهس تعرضا له من قبل مركبة يقودها مواطن يدعى " ي.ع " في الستينيات من عمره في إحدى الطرق براس الخيمة .

وقال العقيد علي سعيد العلكيم ، مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، ان بلاغاً ورود لغرفة العمليات مساء اليوم الاثنين، يفيد بتعرض سيدة وأبنها لحادث دهس أثناء عبورهما الطريق، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف الوطني لمكان الحادث ، وتم نقل الأم وأبنها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، حيث تبين بأنها "حامل" ، وأسفر الحادث عن إلحاق إصابات بليغة لكليهما ، فيما تم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وشدد العلكيم على ضرورة التقيد بالسرعات المحددة للطرق ، والانتباه أثناء القيادة خاصة في الفترة المسائية أو الليلية ، كما دعا المشاة بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتأكد من خلو الطريق من المركبات قبل عبوره ، متمنياً للجميع السلامة

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