إصابة عربية وابنها في حادث برأس الخيمة

تعرضت سيدة عربية وابنها عامين لإصابات وصفت بالبليغة إثر حادث دهس تعرضا له من قبل مركبة يقودها مواطن يدعى " ي.ع " في الستينيات من عمره في إحدى الطرق براس الخيمة .

وقال العقيد علي سعيد العلكيم ، مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، ان بلاغاً ورود لغرفة العمليات مساء اليوم الاثنين، يفيد بتعرض سيدة وأبنها لحادث دهس أثناء عبورهما الطريق، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف الوطني لمكان الحادث ، وتم نقل الأم وأبنها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، حيث تبين بأنها "حامل" ، وأسفر الحادث عن إلحاق إصابات بليغة لكليهما ، فيما تم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وشدد العلكيم على ضرورة التقيد بالسرعات المحددة للطرق ، والانتباه أثناء القيادة خاصة في الفترة المسائية أو الليلية ، كما دعا المشاة بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتأكد من خلو الطريق من المركبات قبل عبوره ، متمنياً للجميع السلامة