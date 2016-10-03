«التموين» تعلن أسعار الأسمنت ...

سمر العشري

قال محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك استقرارا في أسعار سوق الأسمنت، مؤكدا أن هناك عددًا من الشركات لم تشهد ارتفاعا بأسعارها.

وشدد وزير التموين على ضرورة القيام بحملات دورية للرقابة على التزام الشركات بالأسعار المعلنة.

وأضاف الوزير- في بيان له اليوم- أن الشركات التي لم تشهد ارتفاعا بأسعارها شملت شركة القومية للأسمنت 750 جنيها للطن للقاهرة الكبرى و770 جنيها للطن لباقي المحافظات، وشركة أسمنت العامرية 831 جنيها للطن وشركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للطن للقاهرة و893 جنيها للطن لباقي المحافظات، وأسعار شركة أسمنت سيناء بلغت 800 جنيه للطن لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن، وشركة أسمنت مصر بني سويف 760 جنيها للطن، وشركة مصر قنا للأسمنت 620 جنيها للطن لمحافظة سوهاج و610 جنيهات للطن لمحافظة قنا و630 جنيها للطن لمحافظة أسوان و590 جنيها للطن لمحافظة البحر الأحمر و560 جنيها للطن لمحافظة القاهرة.

وأوضح أن الشركات شملت أيضا شركة جنوب الوادي للأسمنت 790 جنيها للطن وشركة ميديكو أسوان للأسمنت 800 جنيه للطن لكافة المحافظات ماعدا القاهرة 850 جنيها للطن، وشركة سيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها للطن، والشركة العربية للأسمنت 897 جنيها للطن، وشركة السويدي للأسمنت 879 جنيها للطن للقاهرة الكبرى و899 جنيها للطن لباقي المحافظات، وشركة وادي النيل للأسمنت 877 جنيها للطن للقاهرة، وشركة العريش للأسمنت 650 جنيها للطن، وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها للطن، وأيضا شركة النهضة للصناعات 850 جنيها للطن.

وأشار مصيلحي إلى أن هناك زيادة في بعض أسعار شركات الأسمنت خلال شهر سبتمبر، وشملت الزيادة في سعر طن الأسمنت مجموعة السويس للأسمنت (أسمنت طرة- أسمنت حلوان- السويس للأسمنت)، حيث زادت الأسعار بنحو 63 جنيها للطن، ووصل السعر إلى 913 جنيها للطن بدلا من 850 جنيها للطن، وشركة أسمنت أسيوط زادت الأسعار بقيمة 51 جنيها للطن وأصبح السعر 910 جنيهات للطن بدلا من 859 جنيها للطن، وشركة (الإسكندرية + بني سويف) زادت 70 جنيها للطن وبلغ 790 جنيها للطن بدلا من 720 جنيها للطن، والشركة الإسبانية المصرية زادت 50 جنيها للطن وأصبح 640 جنيها للطن بدلا من 590 جنيها للطن، وشركة أسيك المنيا للأسمنت زادت 75 جنيها للطن وبلغ السعر 895 جنيها للطن بدلا من 820 جنيها للطن.

شبكةعيونالإخبارية

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