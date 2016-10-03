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تعرف على فوائد الإكثار من مشاهدة الأفلام الحزينة

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تعرف على فوائد الإكثار من مشاهدة الأفلام الحزينة تعرف على فوائد الإكثار من مشاهدة الأفلام الحزينة

قال باحثون من جامعة أكسفورد، أن مشاهدة الأفلام الحزينة تعزز مشاعر الترابط مع المجموعات المحيطة بنا كالأسرة والأصدقاء، بالإضافة إلى زيادة تحمُّل الألم إذ يزيد من مستويات المواد الكيميائية التي يفرزها المخ والمسؤولة عن الشعور بالسعادة والمُسكّنة للألم.

وأوضح روبن دونبار، أستاذ علم النفس التطوري بجامعة أكسفورد، الذي شارك في إجراء تلك الدراسة “الفكرة هي أن اختلاج المشاعر الذي يحدث نتيجة مشاهدة الأحداث المأسوية، ربما يكون هو المسؤول عن تنشيط نظام الإندورفين”، والإندروفين هو المسؤول عن تخفيف الآلام وإعطاء الشعور بالراحة”.

وكشفت الدراسة السابقة، أن الضحك الجماعي أو الرقص الجماعي وكذلك العمل ضمن فريق، من الممكن أن يتسبب في زيادة الترابط الاجتماعي وزيادة القدرة على تحمل الألم، عن طريق إفراز كمية من الإندورفين.

وأضاف دونبار، أن الشعور بالضيق والغضب، يعود على الجسد بنفس التأثير، فقال “اتضح لنا أن بعض مناطق الدماغ التي تتعامل مع الألم الجسدي تتعامل أيضاً مع الألم النفسي.”

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