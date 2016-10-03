طريقة طبيعية تطرد العناكب والفئران و البراغيث من المنزل: النتيجة مذهلة ...

سمر العشري

من المشكلات المنزلية المؤرقة وجود الحشرات و الزواحف، فهي لا تنقل الأمراض فحسب، بينما تتسبب في حالة من الرعب و القلق، لذا، اقترح موقع «هيلثي تيبس» طريقة تمنع تكون العناكب أو دخول الفئران كما تطرد البراغيث إذا دخلت المنزل.

هذه الطريقة تكمن في زراعة النعناع، فيمكن زراعته على أي نافذة أو بلكونة، وهو بدوره يمنع دخول الفئران، أما في الداخل يمكن الاعتماد على النعناع ولكن بطريقة أخرى، فسر النعناع يكمن في رائحته النفاذة، من ثم يمكن الاعتماد على زيت النعناع الطبيعي، من خلال خلطه مع الماء ووضعه داخل بخاخ و رشه في أرجاء المنزل.

وتمنع هذه الطريقة تكون العنكبوت، لو دخول البراغيث، لأنها تخشى رائحة النعناع، كما أن هذه الطريقة تمنح منزلكِ رائحة طيبة فلن تحتاجي لمعطر.

شبكةعيونالإخبارية

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