نشرةONA ا “القرموطي”يظهر بحمام سباحة.. طارق نور ينفى بيع” القاهرة والناس”.. انطلاق إذاعة ماسبيرو FM

إعداد – إ نجي لطفي تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

ظهر الإعلامى جابر القرموطي، فى حلقة اليوم، من برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة، بحمام سباحة ملئ بالمياة وقام بتعويم الجنيه داخل حمام السباحة..للمزيد

قالت الفنانة والإعلامية رانيا محمود ياسين، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنها ستقدم برنامج” رانيا والناس” على شاشة LTC..للمزيد

صرحت الإذاعية نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية بأن إذاعة “ماسبيرو F.M” التي ستقوم ببث تراث الإذاعة من الأحاديث والبرامج والكنوز الإذاعية الاخرى، سوف تنطلق رسميًا يوم الخميس القادم السادس من أكتوبر..للمزيد

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه بوضوح، السيدة جيهان السادات، ويذاع اللقاء اليوم الأثنين في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة الحياة الأولى، وذلك في إطار احتفالات السادس من أكتوبر..للمزيد

أكد طارق نور، مالك قنوات القاهرة والناس، للإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج ماننشيت القرموطي، علي قناة العاصمة الجديدة، أن ما تردد عن بيع القنوات، أمر غير صحيح، مشددًا علي أهمية أن يكون هناك شريك استراتيجي يخدم العملية الإعلامية برمتها..للمزيد