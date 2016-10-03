موسكو: قرار واشنطن بتعليق التعاون الثنائي بشأن الملف السوري «مخيب للآمال»

قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، إن قرار واشنطن تعليق التعاون الثنائي مع موسكو بشأن الملف السوري مخيب للآمال.

وبحسب «روسيا اليوم» فقد نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن المسؤول قوله “يجري تحليل مفصل للقرار الأمريكي”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق من الاثنين على لسان، جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تعليق واشنطن التعاون الثنائي مع روسيا بشأن الملف السوري، مشيرة إلى أن سبب هذا القرار هو عدم تنفيذ موسكو لالتزاماتها.

وذكر كيربي، أن قرار تعليق التعاون اتخذ بصعوبة بالغة، قائلًا: “لا يمكن الحديث عن أن هذا القرار قد اتخذ بسهولة”.

وقال كيربي إن واشنطن ستسحب أفرادها الذين كانوا يعملون في مركز التنسيق المشترك مع روسيا، مؤكدًا أنها ستواصل استخدام قنوات الاتصال العسكرية مع موسكو رغم القرار المتخذ لتجنب وقوع حوادث في أجواء سوريا