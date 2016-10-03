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الجيش الألماني يقدم مستشارين للجيش الأفغاني في منطقة الصراع مع طالبان

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الجيش الألماني يقدم مستشارين للجيش الأفغاني في منطقة الصراع مع طالبان الجيش الألماني يقدم مستشارين للجيش الأفغاني في منطقة الصراع مع طالبان

الجيش الألماني – أرشيفية

كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن الجيش الألماني له فريق صغير من الجنود في مدينة قندز المتنازع عليها بين الأفغانية وحركة طالبان.

وفي تصريحات لمكتب القناة الأولى بالتلفزيون الألماني “إيه آر دي” في جنوب آسيا، قال قائد الوحدات الألمانية في شمال أفغانستان، هارتموت رينك، اليوم الإثنين، إن هذا الفريق يضم خبراء يقدمون مشورات للجيش الأفغاني انطلاقًا من معسكر على حافة المدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وعن سير المعارك في المنطقة، قال رينك: “لدينا معارك على أطراف المدينة الأربعة، كما أن لدينا أيضًا مجموعة صغيرة “من طالبان” في المدينة، وهي في مجملها مجموعة صغيرة لكنها تتحرك في تشكيلات تضم رجلين إلى 3 رجال، وهم يجلسون تارة في منزل وأخرى في منزل آخر، ويتحركون بخفة عالية وبتسليح خفيف”.

وتابع رينك أن وجود هذه المجموعة “لا يهدد الوضع العام في المدينة، لكن أفرادها ينشرون الخوف والذعر بين السكان”، وأضاف أن الإرهابيين يستخدمون السكان المدنيين “بلا رحمة كدروع بشرية”.

وردًا على سؤال حول كيفية وصول الاشتباكات إلى المدينة رغم التواجد العسكري القوي فيها، قال رينك إن أفراد المجموعة “يأتون كمدنيين، وبوسع كل فرد أن يأتي إلى المدينة كمدني، ويمتلك هؤلاء مخابئ للسلاح، وعندئذ يتحولون إلى مقاتلين عندما يخرجون السلاح من مخابئهم”.

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