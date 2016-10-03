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بالفيديو..«الخارجية»: قانون “جاستا” الأمريكى خطر على العلاقات الدولية

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بالفيديو..«الخارجية»: قانون “جاستا” الأمريكى خطر على العلاقات الدولية بالفيديو..«الخارجية»: قانون “جاستا” الأمريكى خطر على العلاقات الدولية

 

المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية – أرشيفية

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن زيارة سامح شكرى لإسرائيل جاءت فى إطار العلاقات الدبلوماسية وحضور مراسم الجنازة، بتكليف من القيادة المصرية لتمثيل المصرية.

وقال أبو زيد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن البعض وضع صورًا غير حقيقية مفبركة بهدف الوقيعة بين الشعب والحكومة.

وفى سياق آخر انتقد متحدث الخارجية، قانون “جاستا” الأمريكى، مؤكدًا أنه يمثل خطرًا على مسار العلاقات الدولية ويقوض المبادئ الدولية الراسخة.

وعن الوضع السورى، قال إن أمريكا وروسيا هما المحرك الفاعل الأساسى فى إطلاق جهود التسوية، بعد تكليفهما من المجتمع الدولى بالتوصل للتفاهمات المطلوبة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حلول فاعلة فى أسرع وقت ممكن.

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