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المدعي العام لنيويورك: مؤسسة خيرية لـ«ترامب» انتهكت قانون الولاية

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المدعي العام لنيويورك: مؤسسة خيرية لـ«ترامب» انتهكت قانون الولاية المدعي العام لنيويورك: مؤسسة خيرية لـ«ترامب» انتهكت قانون الولاية

المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد – أرشيفية

قال المدعي العام لنيويورك «إريك شنايدرمان» اليوم الاثنين، إن المؤسسة الخاصة للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، انتهكت قوانين ولاية نيويورك، لأنه لم يتم تسجيلها بشكل صحيح كجمعية خيرية بالولاية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أرسلت الولاية خطابًا إلى مؤسسة ترامب تأمرها بوقف الدعوة لتقديم تبرعات، لأنها كانت تفعل ذلك دون أن تكون مسجلة بمكتب الجمعيات الخيرية في الولاية، أو تقدم إقراراتها المالية السنوية.

وتعرضت مؤسسة ترامب الخيرية للمراقبة من وسائل الإعلام، وسط أسئلة أثيرت حول اسهاماته الشخصية، وما إذا كان قد استفاد بشكل غير صحيح من أعمالها الخيرية.

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