توقيع اتفاقية لبناء مدينة متكاملة بالعاصمة الإدارية باستثمارات 20 مليار دولار

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، توقيع اتفاق إطاري بين وزارتي الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والاستثمار، مع شركة «سي إف إل دي» الصينية المتخصصة لتطوير وإنشاء وتشغيل المدن المتكاملة الذكية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والبترول.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وعن الجانب الصيني رئيس مجلس إدارة شركة سي إف إل دي، لو يوان.

وتقضي الاتفاقية بأن تقوم شركة «سي إف إل دي» بتطوير وإدارة وتسويق منطقة إجمالية تبلغ مساحتها 60 كم2 أي أكثر من 14 ألف فدان بالمرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تستكمل الشركة باقي المراحل باستثمارات تبلغ 20 مليار دولار تدبرها الشركه ذاتيًا.

ومن جانبها، قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد “نسعى إلى جذب استثمارات تنموية تتفق ورؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب”.

ويوفر المشروع العديد من فرص العمل الكبيرة خلال مراحلة الثلاث، وتشمل المرحلة الأولى وضع المخطط العام وتطوير مساحة 10 كم2 «2381 فدانًا» تنتهي في يونيو 2018 بما يساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5 مليارات دولار.

وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تطوير منطقة إضافية تبلغ مساحتها 20 كم2 «4761 فدانًا» تنتهي في يونيو 2020 ليصل بذلك الإجمالي الكلي للمنطقة المطورة 30 كم2، مما يساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالي 10 مليارات دولار.

وأشار وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بمقتضى الاتفاقية تقوم الوزارة بتوفير الأرض التي سيقام عليها أكبر مدينة متكاملة تضم مناطق تعليمية وصحية وصناعية وسكنية وتجارية وترفيهية على أن تقوم وزارة الاستثمار بمساعدة الشركة في الحصول على التراخيص اللازمة من كافة الجهات المعنية في إطار المشاركة.

ودعمًا لجهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ستقوم شركة «سي إف إل دي» بتنظيم واستضافة منتدى لتشجيع الاستثمار في مصر يقام بالصين تدعو اليه ما يقرب من 3 آلاف شريك عالمي من كبريات الشركات للاستثمار في مصر.