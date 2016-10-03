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مصدر : هاني أبوريدة يعد جهازا فنيا بديلا للمنتخب بقيادة حسن شحاتة ...

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مصدر : هاني أبوريدة يعد جهازا فنيا بديلا للمنتخب بقيادة حسن شحاتة ... مصدر : هاني أبوريدة يعد جهازا فنيا بديلا للمنتخب بقيادة حسن شحاتة ...

فجر أحد أعضاء مجلس اتحاد الكرة، مفاجأة مدوية بقوله بأن المهندس هاني أبوريدة أنهى اتفاقه مع حسن شحاتة ، لتولي تدريب الوطني بدلاً من هيكتور كوبر.

وكما قال المصدر : «أبوريدة أكد لشحاتة أنه سيتم الإطاحة بالجهاز الفني بالكامل في حالة الإخفاق أمام الكونغو، على أن يتواجد شوقي غريب، مدرباً عاماً للمنتخب، والذي رحب في وقت سابق للعمل مع شحاتة، ويكون معهما وائل جمعة، مدرب مساعد، فيما يعود أحمد سليمان مدرباً لحراسة المرمى، وأحمد حسن مديرا للمنتخب، مع الإبقاء على الجهاز الطبي».

وأضاف عضو مجلس اتحاد الكرة، أن أبوريدة، غير مقتنع بمستوى المدير الفني والجهاز المعاون، خصوصاً بعد مباراتي غينيا وجنوب أفريقيا، وتراجع مستوى اللاعبين، وعدم وجود شكل محدد للفراعنة.

وأضاف: «رئيس اتحاد الكرة يريد امتصاص حالة الغضب التي انتابت الجماهير واللاعبين المستبعدين ضد هيكتور كوبر وأسامة نبيه، ودخول الجهاز الفنى في مشاكل عديدة مع بعض اللاعبين، والتي كان آخرها وليد سليمان وحسام غالي، وحسام باولو، فضلاً عن إصراره على ضم بعض اللاعبين المصابين والبعيدين عن مستواهم والمشاركين في غير مراكزهم» .

وكشف أن أبوريدة يسعى إلى تأهل الفراعنة لنهائيات كأس العالم المقبلة، من أجل إضافتها لإنجازاته الشخصية، ولكونه يراها أسهل تصفيات يمكن للمنتخب الوطني التأهل من خلالها.

وقال للمقربين له إن حسن شحاتة وشوقي غريب هما الأنسب لقياده المنتخب الفترة المقبلة، خصوصاً في البطولة الأفريقية المقبلة أو التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا.

وأعلن عضو المجلس أن شحاتة وغريب وجمعة وسليمان وحسن رحبوا بالتواجد مع المنتخب الفترة المقبلة، وهو ما دفع رئيس اتحاد الكرة بعدم الحديث في هذا الأمر خلال الفترة الحالية حتى لا يتم اتهامهم بزعزعة استقرار المنتخب قبل مباراة الكونغو.

من ناحية أخرى، يواصل المنتخب تدريباته بملعب برج العرب، تحت قيادة مديره الفني هيكتور كوبر، استعدادا للسفر إلى برازافيل، الجمعة المقبل لمواجهة منتخب الكونغو في مستهل التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا.

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