3 نصائح للتخلص من التشنج أو الشد العضلي المؤلم ...

سمر العشري

قدم طبيب التدليك الفرنسى، دانيال هنري، 3 نصائح لتخفيف الألم الناتج عن التشنج أو الشد العضلى الذي يصيب البعض حتى أثناء النوم.

النصيحة الأولى تتلخص في أخذ قطع صغيرة من الثلج ووضعها في كيس بلاستيك ووضعها على منطقة الآلام، حيث يساعد تبريد المكان على فك هذا التقلص العضلى.

أما النصيحة الثانية فهى محاولة شد العضلة التي بها الألم في وضع عكسي، وبالنسبة للثالثة فهي تخص الأقدام، حيث يجب شد أصبع الإبهام، وتدليك المنطقة باستخدام زيت اللافندر من أسفل إلى أعلى في ربلة الساق وفى منطقة التصلب أو التخشن في القدم.

شبكةعيونالإخبارية

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