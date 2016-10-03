«الداخلية» تطالب السائقين بالإلتزام بقواعد المرور بعد تكرار الحوادث

أهابت وزارة الداخلية بقائدي المركبات، الإلتزام بقواعد ونظم المرور، حرصًا على سلامتهم وسلامة الغير.

وقامت الإدارة العامة للمرور بحصر أعداد الحوادث المرورية التي وقعت بالطرق السريعة والرئيسية، على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 15 أغسطس 2016 وحتى 15 سبتمبر 2016، وأوضحت أماكن وقوع تلك الحوادث وأسبابها وعدد المتوفين والمصابين.

في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لأجهزة الوزارة المعنية بفحص ومدارسة وتحليل مخالفات قواعد ونظم المرور بشكل دوري لحصر نتائجها، والوقوف على أهم أسبابها لتوعية المواطنين بمخاطرها.

وأشارت نتائج الحصر إلى وقوع 126 حادثًا، وأرجعت أسباب تلك الحوادث إلى سوء تقدير مسافات الأمان وعدم اليقظة أثناء القيادة مما يؤدي إلى الاختلال أو الانحراف عن الطريق، ومخالفة قواعد التخطي وعدم إتباع قواعد أولوية المرور، والقيادة الخطرة وتجاوز حدود السرعات المقررة، والتهدئة والتوقف المفاجئ، وانفجار الإطارات بسبب عدم مراجعة صلاحيتها، أو تلف الفرامل أو أجهزة التعليق والتوقف الخاطئ على جانب الطريق، والدوران غير القانوني، والسير عكس الاتجاه، وبعض العوامل الأخرى المتعلقة بحالة الطريق والمنافذ العشوائية التي يقطع من خلالها قائدي المركبات نهر الطريق.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين قائدي السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد ونظم المرور والإشارات الضوئية المرورية الإلزامية والإرشادية بالشوارع والمحاور الرئيسية والميادين وبالسرعات المقررة على الطرق وكذا فحص السيارات قبل القيادة للحد من وقوع الحوادث المرورية حرصًا على سلامتهم وسلامة الغير من قائدي السيارات والمارة.