«فتح الشام» تؤكد مقتل «أبو الفرج المصري» في غارة أمريكا بسوريا

أكدت حركة فتح الشام، «جبهة النصرة» سابقًا، مقتل القيادي المصري أحمد سلامة “أبو الفرج المصري” عضو مجلس الشورى إثر غارة جوية للتحالف الدولي في ريف إدلب بسوريا.

وبحسب «رويترز» قال بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشيخ أبو الفرج المصري واسمه الحقيقي الشيخ أحمد سلامة مبروك كان عضوًا في مجلس شورى الجماعة، وقتل في ضربة بمحافظة إدلب الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة.

وكانت مصادر جهادية قد ذكرت في وقت سابق أن المصري قتل عندما ضربت طائرة بدون طيار مجهولة المركبة التي كانت يتنقل فيها.

وأكد مسؤول دفاعي أمريكي لرويترز أن ضربة استهدفت عضوا بارزا في تنظيم القاعدة يوم الاثنين لكنه قال إن واشنطن تعكف على تقييم نتائج الضربة.