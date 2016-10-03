تجديد حبس محام في واقعة اتهام ألمانية بالتحرش بها داخل فندق بالغردقة‎

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، اليوم الأثنين، بتجديد حبس محام 15 يومًا، في واقعة اتهامه بهتك عرض والتحرش بسائحة ألمانية الجنسية داخل فندق بالغردقة​.​

وكانت نيابة الغردقة، قد قررت حبس محام 4 أيام، علي ذمة التحقيقات بعد تأكيد تحريات مباحث شرطة السياحة صحة واقعة اتهام ألمانية بالتحرش بها وهتك عرضها داخل فندق بالغردقة.

وكانت ألقت المباحث القبض علي محام كان نزيل بإحدي القري السياحية الكبري بالغردقة، اتهمته سائحة ألمانية بالتحرش الجنسي بها وهتك عرضها بملامسة ومسك مناطق حساسة من جسدها، حيث تلقت مباحث السياحة إخطارًا من أمن إحدي القري السياحية بتقديم شكوي من سائحة المانية نزيلة بالقرية ضد أحد النزلاء، تبين أنه يعمل محامي بقيامه بالتحرش بها وهتك عرضها، وعلي الفور انتقل ضباط مباحث السياحة لمحل الواقعة، وحررت السائحة بلاغًا بالواقعة، وتم ضبط المحامي المتهم الذي أنكر ارتكاب الواقعة في التحقيقات​.​