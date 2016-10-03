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اتفاقية للتأمين على الجاليتين المصرية والسودانية بالخرطوم والقاهرة

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اتفاقية للتأمين على الجاليتين المصرية والسودانية بالخرطوم والقاهرة اتفاقية للتأمين على الجاليتين المصرية والسودانية بالخرطوم والقاهرة

للتأميين

توقع شركتا مصر للتأمين وشيكان المحدودة للتأمين التابعة للحكومة السودانية اتفاقية للتعاون التأميني فيما بينهما، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية بهدف التأمين على الجاليتين بالقاهرة والخرطوم.

وقال مسئول إدارة تطوير الأعمال بشركة شيكان للتأمين نادر محمود إسماعيل، في الخرطوم إن هذه الاتفاقية تأتي تتويجًا لمساعي الرئيسين عبد الفتاح وعمر البشير لخدمة الشعبين الشقيقين في مصر والسودان وتحقيق أقصى درجات الأمان والراحة والرفاهية لهم.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تطبيق نظام للتأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي على أعضاء الجاليتين المصرية بالسودان والسودانية بمصر وكذلك تأمين الصادرات وتأمين الإنتاج الزراعي والركاب المسافرين بالحافلات عبر الحدود بين البلدين بجانب تأمين نقل البضائع بين الجانبين ضد المخاطر مثل الحريق والسطو وغيرها، مؤكدًا أنها سيكون له أثر إيجابي كبير على تحسين أوضاع الجاليتين وتنشيط حركة النقل والتجارة بين الدولتين.

وأشار إلى أن شركة شيكان هي إحدى الشركات الاقتصادية للمؤسسة العسكرية السودانية، لافتًا إلى أنه والعضو المنتدب للشركة عبد المحسن عبد الباقي من ضمن الوفد السوداني المشارك في اجتمعات اللجنة العليا، و المرافق للرئيس البشير إلى القاهرة لتوقيع الاتفاقية.

أ ش أ

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