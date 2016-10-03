«أنغام» ضيفة برنامج «كـل يوم» مع «عمرو أديب»

تحل المطربة أنغام ضيفة، على الإعلامي عمرو أديب بعد غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا، في برنامج “كل يوم” على شاشة on tv.

وتتحدث أنغام خلال الحلقة عن نجاح ألبومها الأخير “أحلام بريئة” وعن أعمالها الفنية القادمة.

وتفصح أنغام مفاجأة خلال الحلقة، حيث انها تقرأ بعض السيناريوهات، وذلك من أجل خوض تجربة درامية جديدة خلال العام المقبل.

كما تستعد أنغام لسماع بعض الكلمات والألحان من الشعراء والملحنين مثل أمير طعيمة وبهاء الدين محمد وعصام حسنى وهند القاضى ونادر عبدالله وتلحين خالد عز وايهاب عبدالواحد ورامى جمال وعزيز الشافعى ومحمدى.