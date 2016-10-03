«المالية» تطرح سندات خزانة بـ 2.2 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية اليوم الاثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 2.250 مليار جنيه.

وذكرت المالية – عبر موقعها الإلكتروني- أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات «استحقاق 6 سبتمبر 2019» بقيمة 1.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 16.982%، فيما سجل أقصى سعر 17%، وأدنى سعر 16.85%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات «استحقاق 9 أغسطس 2023» بقيمة 500 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 17.393%، في حين بلغ أعلى سعر 17.4%، وأقل سعر 17.37%.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة صفرية الكوبون «18 شهرًا» بقيمة 250 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 16.514%، في حين بلغ أعلى سعر 16.52%، وأقل سعر 16.47%.

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