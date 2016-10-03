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«المالية» تطرح سندات خزانة بـ 2.2 مليار جنيه

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«المالية» تطرح سندات خزانة بـ 2.2 مليار جنيه «المالية» تطرح سندات خزانة بـ 2.2 مليار جنيه

أرشيفية

طرحت وزارة المالية اليوم الاثنين سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 2.250 مليار جنيه.

وذكرت المالية – عبر موقعها الإلكتروني- أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات «استحقاق 6 سبتمبر 2019» بقيمة 1.5 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 16.982%، فيما سجل أقصى سعر 17%، وأدنى سعر 16.85%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات «استحقاق 9 أغسطس 2023» بقيمة 500 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 17.393%، في حين بلغ أعلى سعر 17.4%، وأقل سعر 17.37%.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة صفرية الكوبون «18 شهرًا» بقيمة 250 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 16.514%، في حين بلغ أعلى سعر 16.52%، وأقل سعر 16.47%.

أ ش أ

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