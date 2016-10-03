أخبار عاجلة

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!! -
فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط 9 أشخاص بالجيزة يبيعون مخطوطات أثرية من "التوراة" بـ50 مليون جنيه

Google+ Print
ضبط 9 أشخاص بالجيزة يبيعون مخطوطات أثرية من "التوراة" بـ50 مليون جنيه ضبط 9 أشخاص بالجيزة يبيعون مخطوطات أثرية من "التوراة" بـ50 مليون جنيه

>كتب محمد إبراهيم

حصل"اليوم السابع"على التفاصيل الكاملة لضبط 9 أشخاص بحوزتهم مخطوطات تاريخية عبارة عن أصفار يهودية من كتاب التوراة المقدس، لا تقرأ إلا بقاموس عبرى ولا تقدر بثمن.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى رجال الإدارة العامة شرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء طه بيومى مدير الإدارة، معلومات تتهم شباب من الشيخ زويد بشمال سيناء بعرض مخطوطات تاريخية عبارة 7 لفائف من جلد الرق مكتوبة بالخط المُربع على الإنترنت للراغبين فى شرائها من إسرائيل مقابل 50 مليون جنيه.

بالعرض على اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار كلف بإجراء تحريات وتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الآثار بالإدارة. توصلت تحريات رجال البحث إلى حيازة "سلامة س.س" 58 سنة مقيم فى شمال سيناء، وآخرين مخطوطات تاريخية تحوى أسفارا يهودية. 

عقب تقنين الإجراءات نصب ضباط شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة وجهاز الأمن الوطنى كمينا للمتهمين والاتفاق معهم على شراء المخطوطات منهم.

انتقل المتهم الرئيسى من شمال سيناء إلى الشقة محل الضبط فى الجيزة لإتمام عملية الشراء والبيع، فألقت قوة القبض عليه و8 آخرين كانوا يؤمنون عملية البيع أسفل العقار.

 وبعرض المخطوطات المضبوطة على لجنة مشكلة من وزارة الآثار، قالت إن تلك المخطوطات عبارة عن أسفار يهودية من كاتب التوراة المقدس لا تملكها وقادمة من سوريا والعراق لا تقدر بثمن.

وبمواجهة المتهم الرئيسى اعترف بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف باقى المتهمين بتواجدهم بقصد التوسط بالبيع نظير عمولة وتأمين مكان تواجدهم حال إتمام عملية البيع وبإحالة المتهمين إلى النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»