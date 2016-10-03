السلطات المغربية تفكك خلية إرهابية نسائية تابعه لـ«داعش»

تمكنت السلطات المغربية اليوم الاثنين من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 10 فتيات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وسيدي الطيبي.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية ‏العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن تفكيك خلية إرهابية تخطط لإدماج العنصر النسوي بالمغرب داخل المنظومة الإرهابية لتنظيم “داعش” الإرهابي، وضبط بحوزتهن مواد كيميائية يشتبه في استعمالها في صناعة المتفجرات من أجل تنفيذ عمليات انتحارية ضد منشآت حيوية بالمملكة.

أ ش أ