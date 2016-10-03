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حازم إمام عن أداء الفراعنة : «إحنا مش البرازيل .. ولازم نكون واقعيين»

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حازم إمام عن أداء الفراعنة : «إحنا مش البرازيل .. ولازم نكون واقعيين» حازم إمام عن أداء الفراعنة : «إحنا مش البرازيل .. ولازم نكون واقعيين»

حازم إمام

أبدى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الاثنين، دهشته من انتقاد أداء الفراعنة في وديتي غينيا وجنوب أفريقيا، قائلًا “إحنا مش منتخب البرازيل علشان نحقق نتائج إيجابية وأداء جيد، ولازم نكون واقعيين، وندرك أننا فى مرحلة بناء جيل جديد”.

وأضاف “إمام”، خلال تصريحاته لقناة “on sport” مع الإعلامي سيف زاهر، أنه لا يستمتع بأداء تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، إلا أن الخواجة يحدد هدفه جيدًا ويسعى لتحقيقه بأي وسيلة وبغض النظر عن الأداء الفني قائلًا “الأهم من الأداء هو الوصول لكأس العالم، وفكر كوبر يقربنا من هذا الحلم خاصة وأنه يعتمد على الدفاع المحكم، رغم إنني لا استمتع بهذا الأداء، لكنه الأصح .. وجيلنا كان بيعمل كل حاجة بالكرة لكنه لم يصل للمونديال”.

وأكد حازم إمام، أنه كان يأمل فى انضمام أيمن حفنى لصفوف المنتخب الوطني، خاصة وأنه أفضل لاعب فى بالوقت الحالي يجيد اللعب في منطقة وسط الملعب، ويمتلك جراءة كبيرة فى هذه المنطقة.

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