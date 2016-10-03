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طارق نور لـ«القرموطي»: لن أبيع «القاهرة والناس»..وأفضل الشراكة

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طارق نور لـ«القرموطي»: لن أبيع «القاهرة والناس»..وأفضل الشراكة طارق نور لـ«القرموطي»: لن أبيع «القاهرة والناس»..وأفضل الشراكة

طارق نور ، مالك قنوات القاهرة والناس

أكد طارق نور، مالك قنوات القاهرة والناس، للإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج ماننشيت القرموطي، علي قناة العاصمة الجديدة، أن ما تردد عن بيع القنوات، أمر غير صحيح، مشددًا علي أهمية أن يكون هناك شريك استراتيجي يخدم العملية الإعلامية برمتها.

وقال نور، إنه تلقي في الفترة الأخيرة 3 عروض، إثنان منهما من ، والثالث خارجي، لكنه لا يحبذ فكرة البيع نهائيا،
> وأضاف، أنه “حريف” بشأن عمل البرامج، وأنه يقوم بانتاجها بـ 10 % من قيمتها، وأنه يحافظ علي المستوي المهني للعمل بما يوازي نسبة 100 % من الإنتاج.

وتابع: بدأت العمل “بروديوسر”، وأعرف قيمة ما أقوم به تمامًا، وإلي أين تذهب الأموال ، وكيف أستفيد منها؟، وأشار، إلي أن قناته لا تكسب ولا تخسر، وليس عليها مديونيات.

وبالنسبة للهجوم علي الإعلامي إبراهيم عيسي، مقدم برنامج مع إبراهيم عيسي، قال : أنا لا أتدخل تمامًا  وأترك حرية التعبير لعيسي وللزميل أسامة كمال، ولأي زميل آخر في القناة، مضيفًا: أنه يتدخل فقط في المنتج.

وقال، إنه موالي تمامًا لرئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح ، ويحب ما يقوم به، وعلي قناعة تامة بأنه سيحقق المرجو منه طوال فترة حكمه.

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