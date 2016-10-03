فنانة تشكيلية سبعينية تحكى قصتها مع القرموطي وتطلب لقاء السيسي

استضاف الاعلامى جابر القرموطي الفنانة التشكيلية فائقة عبد القادر من محافظة بني سويف حلقة اليوم من برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة وهى سيدة بسيطة غير متعلمة ولم تدخل يوما مدرسة لكنها تحمل فنا راقيا لم يظهر من قبل، كما قامت برسم لوحة على الهواء، وقرأت بعض من أشعارها.

وقالت السيدة فائقة عبد القادر صاحبة السبعين عام بأنها لم تتعلم شئ فى المدارس وأن موهبتها ظهرت منذ الصغر وظلت تقوم برسم اللوح الفنية منذ صغرها، ولم يراها أحد وأضافت، كنت برسم “تحت السرير” عشان رائحة التنر المغلى فى الماء ، واحتفظت بهذه اللوح حتى الان .

وقالت ناشدت رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك لسنوات لكي يتبنى فنى وأفكارى واللوح الفنية ولكنه لم يستجيب، وتابعت من ساعدنى الفنان محمد عبله هو من تبنى اللوائح وقام بعرضها فى معارضه.

ووصفت القنوات التليفزيونية التى تبحث عن المواهب بأنها قبور الحياة التى تبحث عن المظاليم والموهوبين الغير معروفين لكي تظهرهم وتتبنى مواهبهم .

وطالبت السيدة فائقة عبد القادر الفنانة التشكيلية الصعيدية، الدولة أن تهديها حجة وأن تزور بيت الله ، وأضافت، نفسي كمان فى “حتة أرض أعملها اتيليه واعرض فيها شغلى وحاجاتى “، كما طالبت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

والتقط جابر القرموطي صورة سيلفى مع السيدة فائقة عبد القادر وزوجها على الهواء وقال فخر لي أن أتصور معكم .