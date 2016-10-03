كهربا : بدء صفحة جديدة مع “كوبر” عقب واقعة ركل الزجاجة

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، أنه راض عن أدائه خلال الفترة الحالية مع الفريق السعودي، وأنه مستمر فى رحلة احترافه، قائلًا “الحمد لله ماشى معاهم زى الفل فى السعودية، والفريق والجماهير بيساندونى ويدعموني، وإن شاء الله أحقق معاهم جميع البطولات”.

وأعرب كهربا، خلال تصريحاته لقناة “on sport” مع الإعلامى سيف زاهر، عن سعادته بالعودة لصفوف المنتخب الوطنى، مؤكدًا أن الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، استقبلوه أحسن استقبال فور انضمامه لمعسكر الفراعنة الحالى الذى يستعد لمواجهة الكونغو الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه لم يجتمع مع الجهاز الفنى حتى الأن، وستعقد جلسة بينهما فى الساعات المقبلة.

وأضاف كهربا أن جميع اللاعبين فى أقصى حالات تركيزهم، معربًا عن أمله فى تحقيق نتيجة إيجابية على الكونغو فى أفتتاح التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وإسعاد الجماهير المصرية.

وكان الجهاز الفنى للمنتخب استبعد كهربا الفترة الماضية، بعد واقعة “ركل الزجاجة” اعتراضا على استبداله فى مباراة ليبيا الودية التى كانت قد أقيمت فى أسوان.